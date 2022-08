Délutánra megint rákapcsolt a forint, távolodik a 410-től

Budapest Economic Forum 2022 A forint kilátásai is szóba kerülnek október 19-én a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján. Foglalja le a helyét még most!

Hétfő reggel 412,7-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,4%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A forint a múlt hét második felében már megpróbálkozott az erősödéssel, de nem tudott tartósan 410 alatt maradni, ami jórészt a továbbra is kifejezetten erős dollárral magyarázható. A következő napokban az MNB Monetáris Tanácsának holnapi döntése, illetve a nemzetközi piaci fejlemények mozgathatják az árfolyamot, utóbbinál a dollárra és a földgáz világpiaci árára lehet érdemes figyelni. Amennyiben kedvezőtlen hírek jönnek a forint szempontjából, akkor az is lehet, hogy újra a történelmi mélypontot veszi célba a magyar deviza, ezért izgalmas lehet a hét a devizapiacon. A dollárral szemben most 414,8-nál járunk, míg az angol font 484,1 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty hozzánk hasonló 0,2%-os gyengüléssel kezdte a hetet, míg a cseh korona minimális erősödést mutat. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékos visszaeséssel, az orosz rubel pedig 0,2%-os gyengüléssel kezdi a hétfői napot a dollárral szemben.

A feltörekvő devizák gyenge teljesítménye azonban jelentős részben a dollár erejének köszönhető, az amerikai deviza Jerome Powell Fed-elnök pénteki beszéde után visszaerősödött a paritás alá. Ma reggel is ott jár a jegyzés 0,9947 körül, ami 0,2%-os dollárerősödést jelent péntekhez képest. A japán jen 0,9%-os gyengüléssel kezdte a hetet a dollárral szemben, míg az angol font fél százalékot veszített.

