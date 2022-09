Megint rákapcsolt a forint - Mégis folytatni tudja az erősödést?

Csütörtök reggel 396,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Ez azonban egyelőre még korrekciónak sem nevezhető, hiszen szerdán nagyjából 2 százalékos szárnyalást produkált a forint. Ebben közrejátszhatott az is, hogy 400-nál jelentős stopok lehetettek az árfolyamban, melyek aktiválódtak, vagyis a befektetők egy része zsebre tette a forint gyengülésén keresett nyeresége egy részét. Emellett a világpiaci gázárak csökkenése, a dollár gyengülése és az uniós megállapodással kapcsolatos pozitív fejlemények is támogathatták a forintot. Utóbbi kapcsán egyelőre a piac kedvezően értékelte, hogy a magyar kormány vállalja egy független korrupcióellenes hivatal felállítását, azonban annak részletei egyelőre nem ismertek, és Brüsszel válaszát sem tudjuk a lépésre. Így egyelőre legfeljebb óvatos optimizmusról beszélhetünk, nem arról, hogy emiatt küszöbön a megállapodás az uniós forrásokról. Ma reggel a KSH az augusztusi inflációs adatot közli, ami akár fordíthat is a forint árfolyamán, illetve kedvező esetben persze további erősödést is kiválthat. A jegybank korábbi várakozásai szerint 15-16%-ra emelkedhetett az infláció, ami az elemzők szerint ősszel elérheti a 20%-ot is. Emellett persze továbbra is érdemes lesz figyelni a gázárakra és a dollárra, ha már azokat emeltük ki támogató tényezőként tegnap. Az amerikai devizával szemben most 395,5 körül járunk, míg az angol font 455,7 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a kereskedést, miközben a feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Említettük már a dollár gyengülését, az amerikai deviza mostanra visszakorrigált a paritásig az euróval szemben, vagyis a jelek szerint továbbra sem tud jelentősen elszakadni a lélektanilag fontos szinttől. Ma délután az EKB várhatóan újabb jelentős kamatemelést jelent majd be, az eurózóna jegybankjának kommunikációja pedig akár komolyabb kilengést is hozhat a piacon. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött ma reggelre, az angol font pedig minimális gyengülést mutat.

Címlapkép: Getty Images