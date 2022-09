Erősödik a forint hétfő reggel az EU döntése után

A forint erősödéssel kezdi a napot hétfő reggel, az Európai Bizottság vasárnapi döntése - mely szerint a testület felfüggesztést javasol az EU-s forrásokról, amíg nem teljesítjük a vállalt jogállamisági feltételeket - nem hozott forintgyengülést.

Erősödéssel kezdi a hetet a forint az euróval szemben, 403 forint 80 fillérbe kerül egy euró, ami 0,4%-os erősödést jelent péntekhez képest. A 400-tól viszont még távol a forint, és egyelőre nem is látszik komoly lendület, amivel átvinné a jegyzést.

Az uniós támogatások sorsa érezhetően mozgatja a forint árfolyamát. Az elmúlt napokban a sokkal súlyosabb felfüggesztésről szóló hírre a forint gyorsan gyengülni kezdett, majd a hír korrekciójára visszaerősödés történt a kurzusban. Éppen ezért azt lehet feltételezni, hogy a piac minden elérhető információt gyorsan beépít az árfolyamba. Mivel a bizottsági döntés nem jelent újdonságot, ezért érdemi árfolyam-elmozdulást nem kell várni, főleg, hogy hétfőig várhatóan a kormány több fronton fog nyugtató, a megegyezés magas valószínűségét hangsúlyozó üzeneteket sulykolni.

A dollár erősödik az euróval szemben, így a dollárral szemben forintgyengülést látunk. 404 forint 60 fillérbe kerül most egy dollár, ami 0,%-os gyengülést jelent. Ez ugyanakkor most nem jár együtt a feltörekvő deivzák gyengülésével, a lengyel zloty is erősödik az euróval szemben.

A mai napon nem várunk fontos adatközlést, a hét legfontosabb eseménye pedig a Fed szerda esti kamatdöntése lesz. Az amerikai jegybank 75 vagy 100 bázisponttal emelheti az irányadó kamatot, ez pedig a magyar piacokon is mozgásokat hozhat. Ezen felül a Moody's Magyarországra vonatkozó hitelminősítés-felülvizsgálata is hozhat komoly forintmozgást.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 09. 19. Jegybanki döntések kereszttüzében lesznek a héten a befektetők

Címlapkép: Getty Images