Megjött a dollárerő az olasz választás hírére, történelmi mélyponton a forint

A ma reggeli órákban a devizapiac reagált az olasz szélsőjobb választási győzelmére: a dollár új húszéves csúcsra ugrott az euróval szemben, ezzel párhuzamosan pedig forint dollárral szembeni jegyzése történelmi mélypontjára süllyedt.

Az olasz választás hírére erőteljes devizamozgással indultak a hét első kereskedési órái: az euró dollárral szembeni jegyzése 0,956-ig szakadt le, és bár egy kis korrekciót azóta láthattunk, így is 0,7%-os gyengülést jelent az eurózóna devizája számára. Mivel az euró lejtmenete gyakorlatilag már bő egy éve tart, ezért újabb és újabb húszéves mélypontra kerül - utoljára 2002 júniusában volt ennyire gyenge.

A heves mozgás oka, hogy az Olaszország Fivérei (FdI) nevű, posztfasiszta gyökerű párt végzett az első helyen a vasárnapi olasz választáson az exit poll adatok szerint és a jobboldali blokk megszerezhette a parlament mindkét házában a többséget. Bár most úgy tűnik, hogy a jobboldal nem kétharmados többséggel fog kormányozni (ezt előzetesen piacnyugtató fejleménynek várták), a devizapiacon szemlátomást így is nyomot hagy az eredmény.

Az euróval párhuzamosan természetesen a forint is gyengült a dollárral szemben, reggel a 424-es szintet is megcsípték a jegyzések. Ez új történelmi mélypontot jelent a forint oldaláról nézve. Az intenzív mozgásra jellemző, hogy múlt hét csütörtökön délelőtt még 410 alatt is járt a kurzus.

A forint-dollár árfolyam már a tavasz óta korábban ismeretlen tartományban mozog, a mostani gyengülési hullám előtt a forint mélypontját a 340-es kurzus jelentette - ehhez képest járunk most 420 felett.

Az euróval szemben a forint nem mutat érdemi mozgást, 407 közüli szintről indult a kereskedés.

Címlapkép: Getty Images