Történelmi mélypont közeléből fordult a forint

Megtartotta ma az első 2 hónapos betéti tenderét a Magyar Nemzeti Bank, amelyre a jegybankot is meglepő mértékű ajánlat ömlött be, és ezek közül összesen 2093 milliárd forintnyit fogadott el. Hatalmas összegben szívott ki tehát likviditást a bankrendszerből a jegybank, igaz ennek meg is volt az ára. Az elfogadott ajánlatok súlyozott átlagos felára ugyanis a 13%-os egyhetes betéti ráta fölött 1,14 százalék volt.