Nem csillapodik a forint esése, már bőven 430 felett az euró

Nem látszik, mi tudna fordítani a forint negatív tendenciáján, ez látszott kedden is, amikor a 430-as szint közvetlen közelébe emelkedett az euró jegyzése (429,99-nél volt a csúcs, az most a forint aktuális történelmi mélypontja). De igazából két hete szenved a forint, azóta képtelen magára találni, mióta az MNB bejelentette a kamatemelések leállítását. Legfeljebb az uniós forrásokról való megállapodásban bízhatunk, de nehéz elképzelni, hogy egyik napról a másikra hirtelen tető alá hozzuk a brüsszeli alkut. Érdekesség egyébként, hogy kedden váratlanul elmaradt az MNB Monetáris Tanácsának ülése, melyen alapesetben egyébként sem döntöttek volna a kamatról. A jegybank szóvivője a Reuters kérdésére nem árult el részleteket, csak a tényt, hogy nem ült össze a testület. Ha ma is folytatódik a forint vesszőfutása, akkor nagyon könnyen meglehet a 430-as árfolyam is, hiszen szerda reggel változatlanul 429,4 körül járunk, ami megegyezik a kedd esti szinttel. A dollár közben ma hajnalban 443,9-nél járt új történelmi csúcson, reggelre 441,6-ig esett vissza.

A forint az elmúlt napokban a régióban is alulteljesítő volt, szerda reggel egyelőre a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezd. A feltörekvő piacon a török líra egyelőre alig mozdul, az orosz rubel pedig majdnem fél százalékkal gyengült a dollárral szemben.

A dollár egyelőre mérsékelt gyengüléssel kezdi a napot az euróval szemben, a jelenlegi 0,9722 körüli árfolyam 0,1 százalékkal magasabb a kedd estinél. A japán jen közben 0,3 százalékos visszaeséssel, míg az angol font 0,2%-os erősödéssel kezdett az amerikai devizával szemben.

