410 feletti szintről fordult ismét a forint

Hétfő reggel 410,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,7 százalékos gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Szokatlan már korán reggel ekkora elmozdulást látni a piacon, az utóbbi időben azonban hozzá kellett szoknunk a nagy kilengésekhez. Elég csak a pénteki napot megnézni, amikor előbb 408-tól egészen 415 fölé ugrott az euró jegyzése, majd a nap második felében vissza is korrigált a forint a dollár fordulatával párhuzamosan. Úgy tűnik, most megint felfelé indulunk a nap elején, de a volatilitás folytatódhat, vagyis bármikor jöhet akár éles fordulat is. A héten a Monetáris Tanács keddi kamatdöntésére figyelnek a befektetők elsősorban, a jegybank az utóbbi két hétben ismét főszereplővé lépett elő a devizapiacon, hiszen az egynapos betéti kamat irányadóvá válása és 18%-ra emelése rántotta vissza a 430-as szintről a jegyzést. Éppen ezért holnap elsősorban a kommunikációra figyelnek a piacok, hátha elárul valami új információt az új eszköz jövőjéről az MNB. A dollárral szemben most 417,4 körül járunk, míg az angol font 473,2 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacokon a török líra alig mozdult a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 0,3 százalékkal erősödött.

A dollár minimális erősödéssel kezdte a napot a péntek délutáni meredek esés után, most 0,9834 körül jár az euró jegyzése, ami 0,2%-kal alacsonyabb a hétvége előttinél. A japán jen egy százalékos gyengüléssel indította a napot, míg az angol font 0,3%-ot javított.

Címlapkép: Getty Images