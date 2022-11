Visszaütötték a forintot, pedig kitört az örömünnep a piacokon

Ritkán látunk akkora elmozdulást makroadatra az euró/dollár árfolyamban, mint ami ma délután bekövetkezett. A vártnál alacsonyabb, remélhetőleg tetőző amerikai inflációs adatra zuhanni kezdett a dollár 0,995-ről és most már 1,02 közelében (!) jár a kereskedés, azaz tegnap éjjelhez képest is 1,6%-os az elmozdulás a világ legnagyobb forgalmú devizapárjában.

Miután megtört a csökkenő trend és a 100 napos mozgóátlag fölé lendült az euró/dollár, most technikailag szabadnak tűnik az út akár az 1,035-ös szintig is, ami betonkemény ellenállás az árfolyamban, illetve a 200 napos mozgóátlag is annak tájékán tart most:

Az amerikai inflációs adat miatt felélénkült globális kockázati étvágy miatt (a befektetők "a dolláralapú bunkerből előjöttek" és a feltörekvő piacokat megvették) a forintis hirtelen erősödni kezdett: az euróval szemben 403-ről átmenetileg 398,5-ig esett, majd visszaugrott 402-ig.

A dollár/forint jegyzések még marknsabb elmozdulást mutattak: 404-ről 392 közelébe szakadtak, majd 395-ig visszaemelkedtek.