Megakadt a forint, miközben óriási hangulatjavulás van világszerte

Portfolio 2022. november 11. 08:38

Óriási kockázati étvágyerősödést váltott ki világszerte az, hogy tegnap délután az amerikai inflációs adat elmaradt a várttól és így a Fed a piaci remények szerint lassítja majd a kamatemeléseket. Az amerikai kötvényhozamok és velük együtt a dollár beszakadt a főbb devizákkal szemben is, az amerikai részvénypiacok szinte felrobbantak, a feltörekvő piacokra sok tőke indulhatott meg, és ez eleinte még a forintot is erősítette az euróval szemben, átmenetileg 400 alatt is járt az árfolyam, de estére visszaütötték 400 fölé és azóta is ott maradt. Ebben lehet szerepe a német parlament határozatának, ami a magyar EU-pénzek folyósítására komolyan kihathat. Közben persze a dollár szakadása miatt vele szemben jóval 400 alá bukott a forintárfolyam.