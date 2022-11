Nem áll meg a forint gyengülése, 410-nél az euró - Mi történik?

Első ránézésre akár szokatlannak is tűnhet a forint hétfői esése.

A globális kockázati étvágy ugyanis a mai kereskedésben fennmaradt (az amerikai dollár nem erősödött, a vezető részvénypiacok emelkednek). Nem kizárt, hogy a mai devizakötvény-kibocsátás üzenete elbizonytalanította a befektetőket, hiszen ez éppen akkor történik, amikor elméletben az EU-val folytatott tárgyalásokon fontos állomáshoz ért a magyar kormány.

A német parlament múlt heti döntése már előrevetítette, hogy ha lesz is megállapodás a következő hetekben az uniós pénzekről, kérdéses, hogy a következő hónapokban milyen ütemben juthat uniós pénzekhez Magyarország. Még úgy is, hogy az Európai Bizottság is elismerte, hogy történtek érdemi előrelépések a tárgyalások során.

Azt is hozzá kell tenni, hogy a forint gyengülése nem egyedülálló a régióban. A hazai fizetőeszköz 1,5%-ot gyengült ma, a zloty is 0,8%-kal ér kevesebbet az euróval szemben, mint múlt héten. Tehát a gyengülés egy része valószínűleg nem hazai eredetű. Az, hogy a forint alulteljesítő, nem meglepetés, hiszen hagyományosan a legmagasabb bétájú deviza a régióban, ezért negatív piaci hangulatban többet tud gyengülni, illetve (mint ahogy láttuk az elmúlt hetekben) erősödni is nagyobbat tud, ha a külső környezet kedvező.

Közre játszhat a nagyobb gyengülésben az is, hogy ma a gáz világpiaci ára 15%-kal emelkedett, de hozzá kell tenni, hogy a csökkenő gázár trend ettől még nem tört meg és a 115 euró körüli holland tőzsdei ár nem mondható magasnak az energiaválság kitörése óta.

A forint alulteljesítése jól látható: az euróval és a zlotyval szemben is bő kéthetes mélypontjára jutott a hazai fizetőeszköz.