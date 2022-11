Csúnya esésnek indult megint a forint - Már 415 felett az euró

A forint 409,2 körül járt csütörtök reggel az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett tegnap estéhez képest. A szerdai nap ismét felemásra sikerült a forint szempontjából: a kereskedés első felében erősödött a magyar deviza, majd délután újra 410-ig emelkedett az euró jegyzése. Továbbra is elsősorban a nemzetközi hírekre figyelnek a befektetők, itthonról egyelőre nem várható olyan súlyú hír, ami érdemben módosítaná a hangulatot. Ugyanakkor az uniós forrásokról való tárgyalások alakulása fontos lehet, az idő egyre inkább sürget a megállapodással kapcsolatban, vagyis a következő hetekben ez a forint számára is fontos téma lehet. A dollárral szemben most 394,8 körül járunk, míg az angol font 470,5 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty 0,2 százalékos erősödéssel kezdte a napot, míg a cseh korona stagnálással indítja a napot. A feltörekvő piacon a török líra alig mozdult a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 0,2%-kal gyengült reggel.

Az euró-dollár árfolyam utóbbi napokban látott emelkedése is megtorpanni látszik az 1,04-es szintnél. A jelenlegi 1,0385-ös árfolyam 0,1 százalékos dollárerősödést jelent szerda estéhez képest. Közben a japán jen és az angol font is minimális erősödéssel kezdett a dollárral szemben.

