Egy havi mélypont közelében a forint: 415 az euró

Csütörtök reggel 409,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett szerda estéhez képest. A magyar deviza már hetek óta a 400-410-es sávba ragadt be, a jelek szerint most éppen ennek a sávnak a felső szélénél járunk. Ennek oka, hogy a német sajtóban tegnap olyan hírek jelentek meg, melyek szerint az Európai Bizottság továbbra is a magyar uniós források felfüggesztését fogja javasolni, nem győzte meg a kormány 17 intézkedése a jogállamiság erősítése érdekében. Most az a forgatókönyv tűnik valószínűnek, hogy a helyreállítási alap forrásait jóváhagyják majd, viszont a kohéziós források egy részét továbbra is visszatarthatja Brüsszel. Várhatóan a következő napokban is az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások mozgatják majd a forint árfolyamát, egyre sürget az idő a megállapodásra. A dollárral szemben most 392,5 körül járunk, míg az angol font 474,8 forintba kerül.

A magyar deviza legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon pedig a török líra 0,1 százalékos gyengülésben van, az orosz rubel pedig 0,3%-kal erősödött a dollárral szemben.

A dollár tegnap óta megint gyengülésben van az euróval szemben, a jelenlegi 1,0425 körüli árfolyam 0,2 százalékkal magasabb a szerda estinél. A japán jen fél százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben, míg az angol font 0,1%-ot javított.

Címlapkép: Getty Images