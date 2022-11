Lassan csúszik a lejtőn a forint a brüsszeli bejelentések után

Az imént ütöttek egy nagyot a forinton, 409 fölé is benézett a jegyzés az euróval szemben, napon belül épp 0,7%-os gyengülésben van. A dollárral szemben is markáns gyengülés látunk már, egy dollár 395 forint 30 fillérbe kerül, ez 0,5%-os gyengülést jelent. Reggel még erősödést láttunk a dollárral szemben. A dollár az euróval szemben továbbra is gyengül.