Ha kitör a forint ebből a sávból, akkor sokat mehet

Az utóbbi három hétben láthatóan beragadt a forint euróval szembeni árfolyama egy viszonylag szűk, kb. 4%-os sávba, ami a technikai elemzés szabályai szerint azt vetíti előre, hogy ha bármelyik irányba kitör ebből, akkor sokat mehet tovább abba az irányba.

Az elmúlt hetekben egyre látványosabbá vált, hogy a forint euróval szembeni árfolyama beragadt a nagyjából 405-415 közötti sávba, és könnyen lehet, hogy azért, mert a devizakereskedők egy része elkezdett ennek a sávnak a fennmaradására számító ún. sávos kereskedési stratégiát folytatni. Így tehát 405 körül vették az eurót, 415-416 körül eladták. Ez a „játék” egészen addig fennmaradhat, ameddig az EUHRUF valóban benne marad a sávban, de ha valamilyen hír (fundamentális tényező, például az EU-pénzekkel, a jegybanki politikával kapcsolatos) kilöki onnan, akkor a sávos kereskedésre játszók hirtelen felhagyhatnak az eddigi stratégiájukkal, míg másoknak elérheti a veszteségtűrési korlátjukat az árfolyam, egy harmadik kör pedig éppen a sávból kitöréskor léphet be a piacra arra számítva, hogy tovább megy abba az irányba az árfolyam, amilyen irányba kitört a sávból.

Ez a három tényező együtt azt szokta okozni a technikai elemzés szabályai alapján, hogy a kitörés irányába még tovább megy az árfolyam, így tehát ez afelé mutat, hogy ha felfelé tör ki az EURHUF, akkor még tovább mehet felfelé, ha lefelé, akkor pedig lefelé. Ha lefelé történne meg, akkor a kerek 400-as pszichológiai korlát fontos, illetve alatta 397 körül a 200 napos mozgóátlag, valamint 393-394 körül egy támasz zóna. Ha felfelé törne ki, akkor igazából az első komolyabb ellenállás az október elején megjárt 434-es szinten mutatkozik, tehát tényleg sokat mehetne felfelé az árfolyam.

A forint dollárral szembeni árfolyamában nem alakult ki ennyire szép, tiszta kereskedési sáv az elmúlt hetekben, inkább csak a támaszvonal látszik tisztán 387 körül, ahonnan a tegnapi gyertyával látványosan felugrott az árfolyam, éppen a 200 napos mozgóátlag közeléből (384 körüli szint, be is karikáztuk). Ezek a jelek afelé mutatnak, hogy az USDHUF mintha elérte volna a lokális aljat. Ha közben az EURHUF felfelé törne ki a fent jelzett 405-415-ös sávból, akkor jó eséllyel az USDHUF is látványosan visszaugorhatna a 400 feletti tartományba.

