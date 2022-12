Nem nyugszik a forint, ma megint Brüsszelből jöhetnek hírek

Kedd reggel 414 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, elmozdulást jelentett hétfő estéhez képest. Egy nap alatt azonban nagyjából egy százalékot veszített a magyar deviza, hiszen a hetet még 410 alatt kezdte a jegyzés. Tegnap a nap első felében az emelkedő gázárak helyeztek egy kis nyomást a forintra, azonban a komolyabb gyengülés délután jött, amikor Matolcsy György szokatlanul pesszimista beszéde megjelent. Az MNB elnöke a parlament gazdasági bizottsága előtt beszélt arról, hogy a magyar gazdaság válságközeli helyzetben van részben az utóbbi évek elhibázott gazdaságpolitikai döntéseinek eredményeként. A jegybank első embere szerint az árstopokat azonnal ki kellene vezetni, mivel azok csak emelik az inflációt Magyarországon. Ma ismét elsősorban a brüsszeli hírekre figyelhet a forint, hiszen összeül az uniós pénzügyminiszterek tanácsa (Ecofin), mely megkezdi az egyeztetést a Bizottság javaslatáról, mely a magyar források felfüggesztésére vonatkozott. A hírek szerint döntés még nem várható a kérdésben, viszont a napközben esetlegesen kiszivárgó hírek hatással lehetnek a forint árfolyamára is. A hét második felében pedig majd a csütörtök reggel érkező novemberi inflációs adatra lesz érdemes figyelni kiemelten, hiszen az is kiválthat devizapiaci hatásokat. A dollárral szemben most 394,6-nál járunk, míg az angol font 481 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona minimális gyengüléssel indította a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra egyelőre alig mozdul a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 0,2 százalékos erősödésben van.

A dollár utóbbi napokban látott gyengülése megtorpanni látszott tegnap a kereskedés második felében, 1,05 környékére esett vissza az euróval szembeni jegyzés. A keddi napot egyelőre stagnálással kezdi az amerikai deviza, hamarosan kiderülhet, hogy tartós fordulatról vagy csak korrekcióról van-e szó. A japán jen 0,4%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékos javulással kezdett.

