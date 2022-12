Megütötték estére a forintot

Szerda reggel 412,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-kal volt magasabb a kedd esti árfolyamnál. Tegnap 415 felett is járt a jegyzés, azonban estére kicsit korrigált a magyar deviza. Pedig fontos a 415-ös szint, hiszen nagyjából október közepe óta a 405-415-ös sávban van a forint. Ha innen felfelé ki tudna törni az árfolyam, akkor az további emelkedés, vagyis forintgyengülése előtt nyitná meg az utat. Elsőre sikerült ezt elkerülni, de a nemzetközi hangulat és a hírek függvényében a következő napokban-hetekben továbbra is ez határozhatja meg az irányt. Főleg úgy, hogy holnap érkezik a novemberi inflációs adat, mely akár újabb kellemetlen meglepetést is okozhat a forint szempontjából. Emellett az uniós forrásokkal kapcsolatos hírekre figyelhetnek kiemelten a befektetők, hiszen a brüsszeli tárgyalásokkal kapcsolatos információk továbbra is bizonytalanok. A dollárral szemben most 394,2 körül állunk, míg az angol font 478 forint közelében jár.

A forint legközelebbi versenytársai közül a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdett szerda reggel. A feltörekvő piacon a török líra stagnálással, az orosz rubel pedig fél százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben.

A dollár utóbbi időben látott gyengülése 1,05 körül megtorpant, egyelőre nem tudja tartósan áttörni azt az euró árfolyama. Rövidtávon a következő napokban a Fed jövő heti ülése határozhatja meg a hangulatot és az irányt a piacon, fontos kérdés lesz, hogy csak átmeneti megnyugvásról beszélhetünk-e vagy folytatódik a dollár bukdácsolása. Szerda reggel 1,0457 körül járt a jegyzés, ami minimális, 0,1%-os dollárerősödést jelent tegnaphoz képest. A japán jen 0,3%-ot veszített a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre stagnál.

