Hirtelen 419 fölé lökték a forintot

Péntek reggel 418 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelent a tegnap esti szinthez képest. Ugyanakkor az árfolyam továbbra sem mondható nyugodtnak, a kora reggeli órákban már járt 419 felett is a forint. Tegnap a vártnál magasabb novemberi inflációs adat megjelenése után került lejtőre a forint, a 22,5%-os áremelkedés már szinte biztosan a legmagasabbnak számít az Európai Unióban. De nem csak ez, hanem a Brüsszelből érkező hírek is nyomás alatt tartják a forintot, hiszen miközben továbbra is bizonytalan az uniós források folyósítása, alig telik úgy nap, hogy ne hallanánk arról, hogy a magyar kormány éppen milyen uniós döntést készül blokkolni. Ehhez jön még az ismét az egekbe szökő világpiaci földgázár, az elmúlt napok 140-150 eurós jegyzése lényegesen magasabb a néhány hete látott 100 eurónál. Ez pedig a külkereskedelmi mérlegen és a folyó fizetési mérleg egyenlegén keresztül komoly fundamentális tényező a forint ellen. Ezek a kockázatok nem múltak el mára sem, így van arra esély, hogy akár a 420-as lélektani határt tesztelje az euró-forint jegyzés a következő napokban. A dollárral szemben most 395,15 körül járunk, míg az angol font 485 forintba kerül a bankközi devizapiacon.

A forint tegnap a lengyel zlotyval és a cseh koronával szemben is alulteljesítő volt, péntek reggel egyelőre a régiós piacokon sem látszik jelentős elmozdulás. A feltörekvő devizák közül a török líra és az orosz rubel is stagnál egyelőre a dollárral szemben.

Az amerikai deviza továbbra sem tud magához térni az utóbbi időszak gyengélkedése után, ez pedig a forint szempontjából akár jó hírnek is mondható. Ha ugyanis az euró-dollár árfolyam visszatérne a paritás alá, akkor jó eséllyel nem 420 körüli euró-forint árfolyamról beszélnénk most, hanem közelebb lennénk a 430-hoz. A forint ugyanis hagyományosan magas bétájú devizaként viselkedik, vagyis leköveti a dollár mozgását az ellentétes irányban, amikor az amerikai deviza erősödik, akkor általában gyengül. Péntek reggel az euró-dollár jegyzés 1,0574 körül járt, ez 0,2%-os dollárgyengülést jelent tegnaphoz képest. A japán jen 0,3%-kal erősödött az amerikai devizával szemben, míg az angol font 0,2%-ot javított.

Címlapkép: Getty Images