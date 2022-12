Ilyen ez az év vége: hirtelen megtorpant a forint gyengülése

Az ünnepek után kedd reggel 400 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett péntek estéhez képest. Karácsony előtt a lélektanilag fontos szintig erősödött a forint, onnan fut neki az év utolsó napjainak. Ilyenkor szokás szerint alacsonyabb a forgalom a devizapiacon, vagyis akár nagyobb elmozdulások is jöhetnek. Várhatóan a következő napok döntik majd el, 400 alatt tudja-e zárni az évet a magyar deviza, az alacsony likviditás mellett erre van reális esély. Ugyanakkor a forint jövője szempontjából nem a következő napok teljesítménye lesz meghatározó, hiszen a 2023-as árfolyammozgás szempontjából alig van lehetősége annak, hogyan teljesít az év végén a deviza. Az év első hónapjaiban várhatóan továbbra is az inflációs pálya tetőzése, valamint az uniós forrásokkal kapcsolatos hírek határozhatják meg a forint árfolyamát. Emellett persze a nemzetközi piaci hangulat, az orosz-ukrán háború hírei határozhatják meg a forint irányát is. A dollárral szemben most 375,3-nál járunk, míg az angol font 454,2 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, míg a cseh korona egyelőre stagnál. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékos erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az orosz rubel minimális elmozdulást mutat egyelőre.

A dollár további gyengüléssel kezdett az euróval szemben az ünnepek után, vagyis folytatódik az év végén látott tendencia. Most 1,0664 körül jár a jegyzés, ami 0,3%-os dollárgyengülést jelent péntek estéhez képest. A japán jen eközben 0,1%-kal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,4%-ot javított.

Címlapkép: Getty Images