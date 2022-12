Másfél hónapos csúcson a forint - 400 alá bukott az euró

A délutáni forinterősödési hullám egészen 399,4-ig tartott, ami másfél havi csúcsot jelentett az euróval szemben. Aztán megint volt egy gyengülési hullám, most éppen 400 körül kering az árfolyam.

Nem véletlen, hogy nem tud érdemben 400 alá bukni az árfolyam, hiszen 399 körül jár a 200 napos mozgóátlag, ami fontos technikai támasz szint az EURHUF-ban.

A forint mai hullámzása mellett az állampapírok másodpiacán szokatlanul nagy hozamemelkedés volt több referencialejáraton is, így például a 10 éves kötvényhozam ismét közelíti a 10%-os szintet. A 3 éves papírnál közel 1%-pontos ugrás történt 11% közelébe.

Ha már a technikai szintek szóba kerültek, érdemes megjegyezni, hogy az USDHUF sikeresen letörte a 200 napos mozgóátlagot, illetve a tavasztól őszig látott nagy mozgás 50%-os Fibonacci korrekciós szintjét is, így most a 375 közeli árfolyam (féléves forintcsúcs!) megközelítette a berajzolt 373 körüli támasz szintet is.