Drasztikusabb lépésre van szükség, felül kell vizsgálni az orosz olajársapkát

A G7-országok, Ausztrália és az Európai Unió február 5-én kiterjeszti az Oroszországgal szemben az ukrajnai háborúja miatt elrendelt szankciókat azzal, hogy árplafonnal látja el az onnan érkező kőolajtermékeket, például a benzint és a gázolajat. A megállapodás értelmében tavaly év végén 60 dolláros hordónkénti korlátot szabtak a felek a tengeren szállított orosz nyersolaj értékesítésére.

Az Ural-nyersolaj árfolyama időközben komoly esésen ment keresztül, szerdán már 58,9 dolláron jegyezték hordónként a termék árát. Az elmúlt hónapokban kisebb megszakításokkal tarkítva sokkal lejjebb került az árfolyam, júniusban 85 dollár fölött is kereskedtek még a termékkel,

január elején azonban már 50 dollár alá is benézett a jegyzés egy rövid időre.

Dmytro Kuleba külügyminiszter egy tweetben közölte: "Ukrajna biztos benne, hogy itt az ideje felülvizsgálni az olajárplafont, mivel az Ural jelenlegi piaci ára alacsonyabb, mint 50 dollár hordónként." Hozzátette:

Ez a döntés drasztikusan csökkentené Oroszország bevételeit, amelyekből a háborút, a tömeges atrocitásokat és a destabilizációt finanszírozza Európában és máshol

