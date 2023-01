Érezhetően gyengül a forint az S&P pénteki döntése után

Hétfő reggel 390,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-os gyengülést jelentett a forint szempontjából péntek estéhez képest. A mozgás nagyrészt az S&P leminősítésének tudható be, a hitelminősítő pénteken késő este jelentette be, hogy „BBB mínuszra” módosítja a magyar osztályzatot stabil kilátás mellett. Ez pedig a Fitch egy héttel korábbi kilátásrontása után a második negatív értékelés volt Magyarország számára. Ez pedig akár rövidtávon további forintgyengülést hozhat, bár jelentős esésre nem érdemes gondolni. Az egyértelműen látszik, hogy a forint szempontjából negatív lehet az uniós forrásokkal kapcsolatos további bizonytalanság, illetve a költségvetés helyzete. A hitelminősítői jelzések után az ezekkel kapcsolatos hírekre kiemelten figyelhetnek a befektetők. A dollárral szemben most 359,8 körül járunk, míg az angol font 445,4 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is gyakorlatilag stagnálással indította a napot. A feltörekvő piacon a török líra szintén alig mozdult a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 0,3%-os gyengülést mutat reggel.

A dollár egyébként minimális, 0,1%-os erősödéssel kezdi a hetet, így 1,0856 körül jár az euróval szembeni jegyzés. A japán jen 0,2%-os erősödéssel kezd az amerikai devizával szemben, míg az angol font 0,1%-kal gyengült.

