Fontos szintnél toporog a forint, este fontos döntés érkezik Amerikából

Szerda reggel 390,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a tegnap esti árfolyammal. Az elmúlt napokban nagyjából erre a szintre állt be a forint, a múlt héten még 390 alatt is járt, aztán az S&P pénteki leminősítése egy kis gyengülést hozott. A következő napokban elsősorban a nagy jegybankokra lesz érdemes figyelni, ma este a Fed, holnap pedig az EKB kamatdöntése jön. Ezek pedig az euró-dollár árfolyamban komolyabb elmozdulást is hozhatnak, ami a forintra is hatással lehet. A várakozások szerint az amerikai jegybank 25 bázispontra lassítja kamatemelési tempóját, az eurózóna jegybankja viszont egyelőre kitarthat az 50 bázispontos ütem mellett. Ennek alapján inkább az euró erősödése lenne az alapforgatókönyv, azonban azt már nagyrészt beárazta a piac az utóbbi hetekben. A befektetők kiemelten figyelik majd a két nagy jegybank kommunikációját, és nem lenne meglepő, ha a „buy the rumour, sell the news” örök igazság jegyében a dollár erősödése jönne a döntések után. Az utóbbi hetek dollárgyengülése után ugyanis inkább az ellenkező irányban tudnak meglepetést okozni a jegybankok, mondjuk a Fed vártnál szigorúbb hangnemével vagy az EKB óvatos kommunikációjával. A dollárral szemben most 359,2 körül járunk, míg az angol font 442,65 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty minimális erősödést mutat ma reggel, a cseh korona pedig stagnál. A feltörekvő piacokon a török líra és az orosz rubel is mozdulatlan egyelőre a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyamon is kivárás látszik a következő 36 óra fontos döntései előtt. Az 1,0877 körüli jegyzés gyakorlatilag megegyezik a kedd estivel. De ahogy említettük, holnapra ebből könnyen lehet 1,10, vagy ellenkező esetben 1,08 alá is rakétázhat a dollár. A japán jen 0,2%-os erősödésben van ma reggel, az angol font pedig minimális gyengüléssel kezdett a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images