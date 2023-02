A forint az új sztár

A következő hónapokban a magyar gazdaság meghatározó témája az infláció alakulása és az EU-források körüli huzavona lesz továbbra is, azonban már lehet azonosítani a fényt az alagút végén - írta friss értékelésében Virovácz Péter, az ING Bank senior közgazdásza, aki külön kitér a forint teljesítményére is.

Miközben azt várjuk, hogy a negyedik negyedéves magyar GDP-adatok a tavaly év végi recesszió bekövetkezését fogják jelezni, addig a magyar gazdaság kilátásai inkább javulnak. Egyes makroadatok ugyanis arra utalnak, hogy a magyar export ellenállóbbnak bizonyul a várakozásoknál - fogalmaz a bank szakembere, aki összességében az idei évre 0,7%-os növekedést vár a magyar gazdaságtól. Emlékezetes: a magyar kormány friss prognózisa 1,5%-ról szól. Azt is hozzáteszi ugyanakkor az elemző, hogy a javuló globális kilátások miatt felfelé mutató kockázatok övezik előrejelzését, amelyeket azonban korlátoz az energiaár-sokk esetleges újabb hulláma.

Virovácz Péter arra is kitért, hogy az inflációs pálya csúcs még előttünk van Magyarországon, januárban és februárban várhatóan tovább gyorsult az árak emelkedésének üteme, és éves szinten 25% feletti számokat is láthatunk majd. Ezt követően kezdődhet el az infláció mérséklődése, de éves átlagban még így is 18,5% lehet a pénzromlás mértéke az ING Bank vezető közgazdásza szerint. Az inflációs kilátásokra viszont inkább felfelé mutató kockázatok leselkednek, mivel már jelen van a magyar gazdaságban az ár-bér spirál.

Az elemző - alapvetően inkább optimista hangú értékelésében - úgy véli, hogy az ország jelentős mértékben csökkenő energiafogyasztása, valamint a csökkenő globális nyersanyagárak javulást fognak hozni a magyar gazdaság külső egyensúlyában. Közben a 3,9%-os idei költségvetési hiánycélt reálisnak tartja, leginkább az EU-források körüli vita jelenti a legnagyobb kockázatot.

Arról is írt az elemző, hogy az idei év kellemetlenül indult Magyarország számára, ami az adósbesorolást illeti (egy kilátásrontás, és egy leminősítés), azonban szerinte a hitelminősítők le vannak maradva értékelésükkel, ezért személy szerint ő gyors fordulatot vár ebben a tekintetben.

A forint lett az idei év első néhány hetének sztárja, miután a magyar deviza le tudta rázni ezeket a negatív hitelminősítői fejleményeket

- emelte ki összefoglalójában az elemző.

Ezt részletezve kifejti, hogy 2023 eleje óta a forint az EMEA feltörekvő régió első számú devizája (vagyis a legnagyobb erősödést produkáló fizetőeszköz), de a harmadik a sorban a teljes feltörekvő piaci spektrumban is. Egyúttal azt vetíti előre, hogy a forint akár tovább is folytathatja kiváló teljesítményét, a jegybank ugyanis egyelőre a szigort képviseli politikájában, miközben az ING elemzője előrelépést vár az EU-források tekintetében. A régióban kimagaslónak számító magyar hozamok ráadásul erős tartást adhatnak a forintnak - jegyzi meg.

Segítheti a forintot továbbá, hogy az EUR/USD árfolyama emelkedik (vagyis gyengül a dollár), és a gáz árának csökkenésében is van még mozgástér, ezen tényezőkből pedig leginkább a forint profitálhat a térségbeli devizák közül - írta az elemző, aki azt is hozzátette, hogy a befektetők most inkább a vételi oldalon állnak, ezért a forint további felértékelődése lassabb ütemű lesz, mint eddig.

Külön szól arról is az elemző, hogy továbbra is az EU-források körüli vita a legfontosabb, adósságbesorolást befolyásoló tényező. És bár szerinte a következő hónapokban jöhetnek még ezzel kapcsolatban kellemetlen hírek, végül megegyezésre számít a magyar kormány és az EU között.