Furcsa szárnyalásba kapcsolt a forint - Mi lehet a háttérben?

Szerda reggel ismét erősödni próbál a forint, a 390,8 körüli euróárfolyam 0,2%-kal marad el a kedd estitől. A forint hétfőn intenzíven gyengült, majd tegnap már inkább rángatás jellemezte, a 395-ös szint felett is járt az euró, vagyis akár a lélektani 400-as határ áttörése is fenyegetett. Onnan sikerült kicsit stabilizálódnia a magyar devizának, a mai nap kérdése elsősorban az lesz, hogy megbirkózik a 390-es szinttel, vagy ismét a gyengülés felé mozdul. A befektetők a következő napokban elsősorban a péntek reggel érkező januári inflációs adatra fókuszálhatnak, ami akár az áremelkedési ütem tetőzését is mutathatja. A várakozások szerint a decemberi 24,5%-ról még kicsit feljebb kúszott az éves ráta, de az adatra akár a forint is reagálhat majd a hétvége előtt. A dollárral szemben most 364 körül járunk, míg az angol font 438,8 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális, 0,1% körüli erősödéssel indított reggel. A feltörekvő piacon a török líra egyelőre stagnál, míg az orosz rubel 0,2%-kal erősödik a dollárral szemben.

A forint szempontjából sem mellékes az euró-dollár árfolyam, az utóbbi napokban ott is voltak izgalmak, de megtörni látszik az dollár gyengülése. Most 1,0736 körül jár a jegyzés, ami 0,1 százalékkal magasabb a kedd estinél, de a múlt héten 1,10-nél is járt a dollár. A japán jen 0,1 százalékos gyengüléssel kezdett reggel az amerikai devizával szemben, míg az angol font minimálisan erősödött.

Címlapkép: Getty Images