Sebességet váltott a forint

Tegnap sem a dollárral, sem az euróval szembeni forintárfolyamon nem hagyott nyomot a Fed kamatdöntésről kiadott jegyzőkönyve. Most már valószínűleg nem is fog, mert az éjszaka során a dokumentum megjelenésének hatására végbement dollár-erősödés (az euróval szemben) már teljesen eltűnt. Ettől még könnyen elképzelhető, hogy ma is elsősorban az mozgatja majd az árfolyamokat, hogy a befektetők miként látják az inflációs kockázatokat, és ennek kapcsán a Fed kamatpályáját. Erről egyébként különösebben új adat nem lát napvilágot, az Egyesült Államok ma megjelenő, felülvizsgált GDP-adata várhatóan már nem hoz sok újdonságot, ahogyan az európai infláció másodközlése sem.

Hazai adatok sem nagyon fogják mozgatni a forintot, bár a decemberi kereseti statisztika újabb információval szolgálhat arról ,hogy mennyire pörög az ár-bér spirál.

