Áttörte a fontos trendvonalat a forint, püfölik a hazai devizát

Hosszú menetelésen van túl a forint az idei évben, olyan erős szinten is járt, amire 10 hónapja nem volt példa. A hetet még 380-as szinten indította az euróval szemben, majd szerdára 373 alá kapaszkodott. Innen indult gyengülésnek tegnap, ma reggel pedig már 376,5-ös kurzus volt jellemző, ahonnan tovább gyengült a hazai deviza. Reggel 9 órakor 377,3 körül jár a kurzus, ami 0,3%-os esésnek felel meg a forint szempontjából.

A forint elmúlt időszakban látott menetelése egyrészt a nemzetközi környezettel (nagyot eső gázár, Európa elkerülte a recessziót) függ össze, azonban markánsan benne vannak a hazai folyamatok is. A forint elsődleges támasza a 18%-os irányadó hazai kamatszint, amivel az EU legmagasabb kamatát fenntartó országa vagyunk, de világviszonylatban is kifejezetten magasnak számít ez a szint. És a Magyar Nemzeti Bank jelzése alapján nagyon úgy tűnik, hogy egy ideig még marad is a magas kamat, ami a forint malmára hajtja a vizet.

Ma a nemzetközi befektetői hangulat, illetve az euró/dollár árfolyam alakulása határozhatja meg a forint irányát, késő este pedig megérkezik a Moody's hitelminősítő intézet döntése Magyarország adósbesorolásáról.

Korábban a Fitch és az S&P kedvezőtlen döntést hoztak hazánk szempontjából, előbbi a besorolás kilátását rontotta, utóbbi pedig leminősítette az országot. Elemzők szerint a Moody's most a Baa2 besorolás stabil kilátását ronthatja negatívra, de leminősítéssel (a besorolás egy fokozatú rontásával) nem számolnak, hiszen egyelőre a kilátás "stabil", és nem a közelgő leminősítésre utaló "negatív". A döntés befolyásolhatja a forint árfolyamát is, ami attól függ, hogy a hitelminősítő milyen képet fest le Magyarországról.

