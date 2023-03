Egyhavi mélypontra ütötték a forintot, az Amerikából érkező hírek mozgatják

Portfolio 2023. március 13. 12:07

Hétfőn reggel még erősödni tudott a forint azután, hogy vasárnap éjjel egyszerre három fontos bejelentés is érkezett az Egyesült Államok hatóságaitól, amelyek csillapították az amerikai bankrendszer átfogó problémáival kapcsolatos aggodalmakat, illetve erősítették a kockázati étvágyat. Mindez azonban már a délelőtt során megfordult, mert a külföldi kockázati étvágy újra jócskán romlott és ez a forintot is elkezdte megviselni. A hét további napjain is az amerikai bankrendszer helyzete és a Fed kamatemelési terveire gyakorolt potenciális hatásának piaci megítélése rángathatja majd a forintot.