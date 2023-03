A 397-es euróárfolyamot ostromolja a forint

Portfolio 2023. március 17. 15:26

Szerda után csütörtökön is járt 400 felett az euró árfolyama, majd estére visszakanyarodott alá. Az amerikai bankcsődök és az európai pénzügyi szektor problémái miatt továbbra is feszült a hangulat a piacon, így maradhat a lélektani határ körül az árfolyam, akár tartósan 400 feletti euró is jöhet. Pénteken a kezdeti erősödés nem tartott sokáig, kora délutánra megint lejtőre került a forint.