Befagyott 400 körül a forint a reggeli nagy esés után

Hétfő reggel 400,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez jelentős, 0,8 százalékos gyengülést jelentett péntek estéhez képest a magyar deviza szempontjából. A befektetők továbbra is elsősorban a bankszektorból érkező hírekre figyelhetnek, a hétvégén aggasztó nyilatkozatok jelentek meg az európai pénzügyi szektorral kapcsolatban is. Egyelőre mindenki azt találgatja, mekkora valójában a probléma, melyik pénzintézetek lehetnek bajban. A következő napokban eldőlhet, mekkora a probléma valójában, illetve mennyiben beszélhetünk csak piaci pánikreakcióról. Ez pedig a forint sorsát is eldöntheti rövidtávon, hiszen a múlt héten már láttuk, hogy két hónap után először emelkedett 400 fölé az euró jegyzése. Ha a bankok problémái tartósak lesznek, akkor szinte garantálható a 400 feletti árfolyam. A dollárral szemben most 375,5 körül járunk, míg az angol font 455 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty 0,15%-os gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdett. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az orosz rubel pedig majdnem egy százalékot bukott.

Az euró-dollár árfolyamban egyelőre minimális elmozdulás látszik péntek estéhez képest, továbbra is 1,067 körül jár a jegyzés, ami stagnálást jelent. A japán jen 0,7%-os erősödést mutat, az angol font pedig egyelőre 0,1 százalékos pluszban van a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images