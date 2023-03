Gyengüléssel kezdett a forint

Péntek reggel a gyengülés felé mozdult a forint az euróval szemben, de az utóbbi napok nagy menetelése után ez akár természetes korrekció is lehet. Az is közrejátszhat benne, hogy a szerdai Fed-döntés után látott dollárgyengülés elakadt, ami rossz hír a magyar deviza szempontjából.

Tegnap délután 383 alatt is járt a forint az euróval szemben, majd onnan már este kicsit visszakorrigált. Ma reggel pedig ez folytatódik, a 384,3 körüli euróárfolyam 0,2%-kal magasabb a csütörtök estinél. Ugyanakkor az elmúlt hetekhez hasonlóan továbbra is nagy a volatilitás az árfolyamban, vagyis könnyen fordulhat még az irány. A dollárral szemben most 355 körül járunk, míg az angol font 435,35 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdi a napot. A feltörekvő piacon pedig a török líra 0,1 százalékot veszített a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 0,4%-kal gyengült.

A dollár a szerdai Fed-ülés után gyengülésnek indult, azonban megtorpanni látszik ez a tendencia is. Péntek reggel 1,083 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami az utóbbi napokban 1,09 felett is volt. A japán jen 0,3 százalékos erősödéssel kezdte a napot, az angol font pedig minimális gyengülésben van a dollárral szemben.

