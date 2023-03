Megütötték a forintot az európai banki aggodalmak miatt

A délelőtt első felére jellemző gyors forintesés megállt, az euró jegyzése most 387 körül jár, de továbbra is fokozott a piaci idegesség a nagy európai bankok miatt, ami bármikor hozhat a forint árfolyamában is újabb nagyobb kilengéseket. Tegnap éjjel az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot kezdeményezett a svájci Credit Suisse és a UBS ellen, hogy azok tisztvégviselői segítették-e kijátszani gazdag orosz üzletemberek számára a már hatályban lévő oroszellenes szankciókat. Ma pedig részben ezért, részben azért kerültek ismét nyomás alá az európai bankok a részvénypiacon, mert a Deutsche Bank csődkockázat elleni biztosításának ára meredeken tovább emelkedik: szerdán 142 bp-on zárt az 5 éves CDS ára, tegnap ez 173 bp-ra ugrott, pénteken pedig már 210 bp körül jár a Markit napon belüli adatai szerint, noha március első napjaiban még 80 bp körül mozgott. A Deutsche Bank részvényárfolyama péntek délelőtt 8%-os zuhanásban jár, ami lehúzza a többi szektortárs eredményeit is, és ezek az aggodalmak most háttérbe szorítják azt, hogy egyébként mind a francia, mind a német, mind az eurózónás beszerzésimenedzser-indexek a vártnál jobban alakultak februárban a mai adatközlések szerint.