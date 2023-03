Nagyot esett a forint az európai banki aggodalmak miatt

Csütörtök estig hatalmas, mintegy 20 egységnyi forintszárnyalás következett be az euróval szemben hétfő reggelhez képest, a Fed-döntés miatt hanyatló dollárral szemben pedig ez közel 30 egységet is elért, de aztán a csütörtök este érkezett, elvileg kedvező EU-forrásos hír után is gyengüléssel kezdett pénteken a forint. Ezután pedig a délelőtti kereskedésben szakadni kezdett a forint a meredeken romló külpiaci hangulatban, mert megint komoly aggodalmak törtek elő az európai bankszektorral kapcsolatban, ez pedig háttérbe szorította az egyébként vártnál kedvezőbb februári beszerzésimenedzser-indexekkel kapcsolatos adatközléseket is. A piac fókuszába most a Deutsche Bank került, amelynek részvényárfolyama 10% feletti mínuszba zuhant, a csődkockázat elleni biztosításának ára pedig rekordmértékben ugrott tegnap.