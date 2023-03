Megint lefordult a forint

Hétfő reggel további erősödéssel kezdett a forint az euróval szemben, a 383,5 körüli árfolyam 0,3 százalékkal maradt el a péntek estitől. Ezzel egy hét alatt majdnem három százalékot javított a forint, hiszen a múlt hetet még 400 körül kezdte. Azóta elsősorban a globális hangulat javulása erősítette a magyar fizetőeszközt, bár pénteken a Deutsche Bank részvényeinek zuhanása kicsit megakasztotta ezt a pozitív folyamatot. A forint piacán továbbra is nagyok a kilengések, hiszen az utóbbi napok előtt ugyanakkorát gyengült rövid távon. Várhatóan a héten is a nemzetközi hangulat határozza meg elsősorban az irányt, emellett kedden az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntésére lehet érdemes figyelni hazai szempontból. A jegybank várhatóan nem változtat a monetáris kondíciókon, de az ülést követő kommunikáció érdekes lehet. A dollárral szemben most 356,3 körül járunk, míg az angol font 435,56 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a hetet. A feltörekvő piacon a török líra minimális gyengüléssel nyitott a dollárral szemben, az orosz rubel pedig kismértékben erősödött.

A nemzetközi hangulat részben az euró-dollár árfolyamon csapódik le, hétfő reggel minimális erősödést látunk az amerikai devizától, ami továbbra is a törékeny piaci bizalmat jelzi. Az euró-dollár jegyzés 1,075 körül jár most, ez 0,1 százalékkal alacsonyabb a péntek estinél. A japán jen 0,4 százalékos eséssel kezdte a hetet, míg az angol font egyelőre alig mozdul.

