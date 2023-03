Próbálna még erősödni a forint, az MNB üzeneteire várunk

A mai kamatdöntés előtt erősödni próbál még a forint, de az irány vélhetően majd csak délután derül ki annak függvényében, mit kommunikál a jegybank a kamatkilátásokkal kapcsolatban. Emellett persze továbbra is figyelünk a nemzetközi hangulat változására, a bankszektorral kapcsolatos hírekre.

350 vagy 450? Mi lesz veled, forint? A forint kilátásairól szól a Portfolio következő Signature Klubja áprilisban, regisztráljon most előfizetőként!

Kedd reggel 385 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,3 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi hetekben a bankszektorral kapcsolatos nemzetközi hírek mozgatták a hangulatot elsősorban, várhatóan ez a jövőben is így lesz. Emellett ma kiemelten figyeljük a Monetáris Tanács kamatdöntő ülését, melyen a friss inflációs- és GDP-prognózist is tárgyalja a testület. Emellett a jegybanki kommunikáció lesz érdekes, hogy hogyan értékelik az utóbbi hetek piaci megingását és az esetleges kamatcsökkentési kilátásokat. Most még nem lehet számítani a 18 százalékos irányadó kamat csökkentésére, azonban, ha elülnek a bankpiaci feszültségek, akkor a második negyedévben terítékre kerülhet a lazítás. Kérdés, hogy erre tesznek-e ma az eddiginél egyértelműbb utalást. A dollárral szemben most 356,1 körül járunk, míg az angol font 438,8 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is alig mozdult a dollárral szemben.

A forint szempontjából az euró-dollár alakulását is érdemes figyelni, most 1,081 körül jár a jegyzés, ami 0,1 százalékos euróerősödést jelent hétfő estéhez képest. A japán jen 0,4 százalékkal erősödött, az angol font pedig 0,3 százalékot javított a dollár ellenében.

Címlapkép: Getty Images