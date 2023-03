Betört 380 alá a forint

350 vagy 450? Mi lesz veled, forint? A forint kilátásairól beszélgetünk április 13-án a Portfolio Signature Klubon. Tartson velünk!

Csütörtök reggel 381,2 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Tegnap átmenetileg a 380-as lélektani szint alá is esett a jegyzés, azonban a jelek szerint egyelőre nem tud tartósan ott maradni. A befektetők ma is elsősorban a bankszektorral kapcsolatos hírekre figyelhetnek a világban, továbbra sem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy elmúltak az utóbbi hetek feszültségei. A piaci helyzet alakulása pedig a forintot is érinti, hiszen március közepén, amikor a problémák jelentkeztek, 400 körül is járt az euró árfolyama. A dollárral szemben most 351,8 körül járunk, míg az angol font 433,2 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, vagyis folytatódik az a hónapok óta megfigyelhető tendencia, hogy a forint piacán mindkét irányban nagyobbak a kilengések. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a napot, míg az orosz rubel 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

A nemzetközi piaci feszültségek az utóbbi hetekben az euró-dollár árfolyamon is nyomot hagytak, hiszen a bankrendszer problémáinak megjelenése inkább a dollár erősödését hozta, majd az utóbbi napok megnyugvása a korábbi mederbe terelte a jegyzést. Most 1,0839 körül jár a jegyzés, ez egyelőre minimális elmozdulást jelent szerda estéhez képest. A japán jen közben 0,3 százalékos erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben, az angol font pedig minimális javulást mutat.

