Hihetetlen, de igaz: a világ egyik legjobb devizája lett a forint

Azok után, hogy tavaly megjárta a pokol bugyrait a magyar deviza, szinte hihetetlen, de 2023-ban eddig a forint a világ egyik legjobban teljesítő fizetőeszköze. Az első negyedévben csak a chilei és a mexikói devizák teljesítettek kicsit jobban nála. Ez pedig ismét azt támasztja alá, hogy elsősorban a magas kamat nyújt erős mankót a forintnak, hiszen mindkét országban 10 százalék felett van az irányadó ráta.

A tavalyi bukdácsolás után megtáltosodott a forint

2022-ben bőven 400 felett is járt a forint az euróval szemben, sőt októberben a 430-as szintet is megugrotta az árfolyam, amivel történelmi mélypontra esett a magyar deviza. Majd onnan a hirtelen 500 bázisponttal 18 százalékra emelt irányadó kamat fordította erősödésbe a forintot, ez az erősödés pedig kisebb-nagyobb megállókkal azóta is kitart.

Az utóbbi hetekben az amerikai bankcsődök és az európai bankszektorra való fertőzés kockázata megingatta a magyar devizát, rövid időre ismét 400 körül volt a jegyzés, azonban utána ismét rákapcsolt a forint.

A fő ok továbbra is a 18 százalékos irányadó kamat, aminél magasabbat nem csak Európában, de a feltörekvő piacon is alig találni. Ezzel ugyanis jelenleg nagyon drága a forint ellen spekulálni, ami visszatartja a spekulánsokat. A régióban a lengyel és a cseh irányadó kamat 7 százalék körül van, vagyis lényegesen alacsonyabb. Ez pedig egyrészt magyarázat a forint felülteljesítésére, másrészt viszont az utóbbi hónapokban egyre megszokottabbak a hatalmas kilengések akár napon belül az árfolyamban, ami azt jelzi, hogy azért továbbra is jelen van a „forró” pénz a piacon.

Az év eleje óta az euróval szemben 4,8 százalékos erősödésben van a forint, azonban az utóbbi egy évben még így is majdnem 3,5 százalékos gyengülést mutat. A dollárral szemben három hónap alatt 6,3 százalékos a magyar deviza javulása, azonban tavaly ilyenkor még több mint 5 százalékkal erősebb volt.

Kis híján világbajnok lett idén a forint

A negyedév végén szokás szerint készítettünk egy nemzetközi összevetést is, eszerint

a forintnál nagyobbat eddig csak a chilei és a mexikói devizák erősödtek 2023-ban.



Az egyiptomi, illetve az argentin árfolyamválságot (25, illetve 18 százalékos zuhanást) azért nem szerepeltetjük, mert jelentősen összenyomná a skála releváns részét, de a forint szempontjából a sor másik vége nem is lényeges.

A grafikon azt is jól jelzi, mi az elsődleges szempont ma a piacon: a kamatszint. A magyar 18 százalékos irányadó ráta mellett ugyanis a chilei és a mexikói ráta egyaránt 11,25 százalékon áll. Vagyis egyértelműen látszik, hogy jelenleg a magas kamatozású carry trade ügyleteket keresik a befektetők, melyekkel igazán komoly kockázat nélkül kereshetnek jól a kamatkülönbözeten.

A régiós devizák között rögtön a forint mögött áll a sorban a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej viszont jelentősen lemaradva alig 2 százalékos erősödést mutatnak idén. A rangsor másik végén az egyiptomi font és az argentin peso már említett extrém zuhanása mellett olyan devizák vannak, mint a norvég korona, az orosz rubel vagy a dél-afrikai rand.

Ha az utóbbi egy évet nézzük, akkor már korántsem ennyire fényes a forint teljesítménye, hiszen a nagyjából 5 százalékos gyengülés a rangsorban a középmezőnybe helyezi. Egy év alatt a mexikói peso és az orosz rubel teljesítménye volt kiemelkedő (utóbbi magyarázata, hogy épp a háború kitörése utáni mélypont adja a bázist), mellettük csak a cseh, a szingapúri, a svájci és a chilei deviza tudott minimálisan erősödni a dollárral szemben.

A sor végén itt is az argentin és az egyiptomi deviza áll, előbbi majdnem 90 százalékkal, utóbbi pedig kis híján 70 százalékkal értékelődött le. Mellettük viszont kiemelhető a török líra 30 százalékos és a dél-afrikai rand 22 százalékos zuhanása is.

