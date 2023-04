Menetel tovább a forint a magas kamat mellett, itt az egyéves csúcs a dollárral szemben

Kedden reggel még tovább erősödött a forint a vezető devizákkal szemben a kedvező külpiaci hangulatban és a magas jegybanki kamatkörnyezet segítségével, így a gyengélkedő dollárral szemben egyéves csúcsra ért a magyar fizetőeszköz.

Amint elült az amerikai és európai bankrendszerrel kapcsolatos pánik, úgy kezdett rögtön erősödni a forint a gyenge szintekről a magas kamat segítségével. Amint láttuk: „pillanatok alatt” képes volt 400 felettről 380-ig visszaerősödni az euróval szemben, az utóbbi napokban pedig azt látjuk, hogy ez a menetelés kitart, és ma reggel már 377 alatti árfolyamot látunk. Ez egyhavi forintcsúcsot jelent és most a piac fókuszában nyilván a március elején megjárt 372,5-ös szint áll.

Ha technikailag nézzük a forint grafikonját, azt látjuk, hogy a tavaly 352 körülről elindult, 434-ig tartó mozgás 76,4%-os Fibonacci korrekciós szintje 372 közelében húzódik, azaz a március elején megjárt lokális mélypont közelében, illetve a berajzolt csökkenő trendvonal esetleges felülről visszatesztelésénél, így tehát a 372 körüli zóna erős támaszt jelent az árfolyamban, ami elsőre bizonyára megállítaná a forint menetelést, ha addig kitart.

Fél szemmel érdemes azt is figyelni, hogy mi történik az euró/dollár árfolyamban, mert amint látható: rendre elakadt az emelkedés 1,093 körül, de ha ezen felfelé áttör az euró, azaz tovább esik a dollár, akkor az a feltörekvő piaci devizáknak is jót tehet, így a forintra is kihathat.

A dollár gyengélkedése és a forint magas kamat melletti menetelése a dollár/forint árfolyamban különösen látványos, hiszen mostanra már 345 közelébe esett az árfolyam, azaz új egyéves csúcsra ért a forint.

Ebben a devizapárban technikai elemzési szemmel az történt, hogy az emelkedő trendvonalat a napokban letörte az árfolyam kissé 350 alatt és tovább süllyedt, így a 341 körüli vízszintes támasz most a következő fontos szint, amit figyelni kell.

Amint hétfői makronaptár előzetesünkben jeleztük: a pénteki átfogó munkaerőpiaci adatok lesznek különösen fontosak a globális eszközárak szempontjából is.

Címlapkép forrása: Getty Images