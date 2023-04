Folytatódhat a forint kapaszkodása?

A 380-as szint áttörése után sem akadt el egyelőre a forint erősödése, most az a legnagyobb kérdés, hogy a kulcsszint alatt tud-e maradni a magyar deviza, illetve tud-e tovább kapaszkodni. Utóbbi azért és érdekes, mert nagyjából egy százaléknyira az egyéves csúcs tornyosul a forint előtt.

Csütörtök reggel 377 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre 0,2 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Egyelőre úgy tűnik, hogy a 380-as szint áttörése után is próbál tovább kapaszkodni a magyar deviza, bár már a szerdai nap második felében látszottak annak jelei, hogy kifulladóban az erősödés. Ugyanakkor érdemes lehet figyelni, hiszen 370 körül újabb fontos szint jöhet a forint szempontjából. Ez nem csak lélektanilag számít, hanem nagyjából egyéves csúcsot is jelentene a magyar deviza szempontjából. A fő kérdés most az, hogy ezt sikerülhet-e áttörni, vagy esetleg a kifulladás után visszatér a 380 fölé a jegyzés. Rövidtávon ezt elsősorban a nemzetközi hangulat döntheti el, Amerikában például még pénteken is érkezik lényeges munkaerőpiaci statisztika, ami nagyban befolyásolhatja a forint sorsát is. A dollárral szemben most 346 körül járunk, míg az angol font 430,6 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty mérsékelt, 0,1 százalékos gyengülést mutat, a cseh korona pedig stagnálásban van. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is kismértékben gyengültek a dollárral szemben.

Említettük, hogy mostanában elsősorban a nemzetközi hangulat határozza meg a forint irányát is, ez pedig az euró-dollár árfolyamban csapódik le. A jegyzés lassan az 1,09-es szintet közelíti a tegnap délutáni dollárerősödés után. Kérdés, meddig tart ki az amerikai deviza kapaszkodása a növekvő kamatvárakozások mellett, ez a forint szempontjából is lényeges lehet a következő napokban. A japán jen és az angol font kismértékben, 0,1 százalékkal gyengültek reggelre a dollárral szemben.

