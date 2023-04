Cibálják a forintot az ünnepek alatt

Hétfő reggel 374,2 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A jelek szerint a húsvéti ünnepek sem akasztják meg a magyar devizát, hiszen nagypénteken is erősödni tudott, majd egyelőre ma reggel is további javulással kezd. Az ünnepi időszakot a szokásosnál alacsonyabb forgalom jellemezheti, hiszen a részvénypiacon egész Európában zárva vannak ma, esetleg délután az amerikai befektetők hozhatnak kicsit nagyobb aktivitást, mivel a Wall Street ma sem pihen. Ugyanakkor az alacsonyabb forgalom egyrészt jelenthet kevésbé mozgalmas napot, illetve akár a szokásosnál nagyobb kilengéseket is, hiszen az alacsonyabb forgalom mellett kisebb összeg is könnyen megmozgatja a forintot. A dollárral szemben most 343,25 körül járunk, míg az angol font 426 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty 0,2 százalékos gyengüléssel, a cseh korona viszont 0,4 százalékos erősödéssel indítja a napot az euróval szemben, ez is azt mutatja, hogy akár nagyobb elmozdulásokat is tartogathat a nap. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is minimális elmozdulással kezdett a dollárral szemben.

Az amerikai deviza a múlt hét második felében fontos szint közelébe gyengült, azonban az 1,095-ös határt nem sikerült tartósan áttörnie a jegyzésnek. Most 1,09 körül jár az árfolyam, ami stagnálást jelent péntek estéhez képest. A japán jen 0,3 százalékos, az angol font pedig 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a hétfői napot.

