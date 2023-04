Csúcsdöntés után megpihen vagy tovább száguld a forint?

Hétfőn idei csúcsára ugrott a forint az euróval szemben, így lassan a 370-es szintet támadhatja a magyar deviza. Kérdés, hogy innen van-e még erő benne az esetleges további rekordok megdöntéséhez.

Kedd reggel 371,9-nél járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális, 0,1 százalékos erősödést jelent tegnaphoz képest. Hétfőn idei csúcsára erősödött a forint, vagyis a jelek szerint egyelőre nem fullad ki a magyar deviza. Kérdés, hogy innen tud-e még újabb lendületet venni és esetleg 370 alá kapaszkodni, ehhez elsősorban kedvező nemzetközi hangulatra lenne szükség a következő napokban is. A dollárral szemben most 339,9 körül járunk, míg az angol font 421,7 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra minimális gyengülést, az orosz rubel viszont 0,2 százalékos erősödést mutat a dollár ellenében.

Az euró-dollár árfolyam is nagyban befolyásolhatja a forint sorsát. Ha tovább tart az amerikai deviza gyengélkedése, az jó hír lehet a magyar fizetőeszköz szempontjából is. Egyelőre 1,10 alatt megtorpant az euró erősödése, a következő napok fontos kérdése az lesz, hogy ezt a kulcsszintet tartósan át tudja-e vinni az euró. A ma reggel 1,0937-es jegyzés 0,1 százalékkal magasabb a hétfő estinél. Közben a japán jen és az angol font is kismértékű erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben.

