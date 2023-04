Ledolgozta a kamatdöntés utáni esését a forint

Szerda reggel 376,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez mintegy 0,3 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Kedden a Monetáris Tanács kamatdöntő ülése határozta meg elsősorban a hangulatot, a jegybank a vártnak megfelelően jelentősen, 450 bázisponttal csökkentette a kamatfolyosó felső szélét. Ennél fontosabb volt azonban az ülést követő kommunikáció, ami felemásra sikerült, hiszen egyrészt Virág Barnabás alelnök továbbra is óvatos hangnemet ütött meg, hangsúlyozta, hogy akár az alapkamat vártnál tovább is 13 százalékon maradhat, másrészt viszont reálisnak nevezte azt a forgatókönyvet, hogy a 18 százalékos irányadó kamat őszre az alapkamat szintjére csökken. A látszólag felemás üzenetek után a forint estére inkább a gyengülés felé mozdult, azonban a jelek szerint ez nem volt tartós, szakértők szerint akár további erősödés is jöhet a következő időszakban, hiszen a 18 százalékos extrém magas irányadó kamat továbbra is támogatja. A dollárral szemben most 342,7 körül járunk, míg az angol font 425,9 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra minimálisan erősödött, az orosz rubel pedig alig észrevehetően gyengült a dollárral szemben reggel.

Az amerikai deviza tegnap megint megpróbálkozott az erősödéssel az euró ellenében, vissza is kapaszkodott 1,10 alá a jegyzés. Ma reggel azonban újra 0,2 százalékos dollárgyengülést látunk, így ismét a lélektani szintet kerülgeti az árfolyam. A japán jen egyelőre alig mozdult, míg az angol font 0,2 százalékkal erősödött a dollár ellenében.

