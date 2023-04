Éles fordulat a forintnál és a dollárnál, kritikus szinten billeg az árfolyam

Az amerikai inflációs adat után kezdetben erősödött a dollár az euróval szemben, majd éles fordulattal esni kezdett, ezzel párhuzamosan pedig a forintnál is esés mutatkozott a késő délutáni kereskedésben a hónap zárásához közeledve. A technikai kép azt mutatja, hogy a forint az euróval és a dollárral szemben is kritikus szinten billeg.

Összességében továbbra is élénk inflációs nyomásra vall a személyes kiadások árindexével kapcsolatos friss amerikai statisztika, mert az élelmiszerek és az energia nélkül a PCE-árindex 4,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, illetve az elemzők által várt 4,5 százalék helyett. A „sima” PCE index 4,2%-os éves emelkedést mutatott, noha a Fed 2%-os szintet céloz meg, így az adatközlés után a határidős kamatpiac 90%-os eséllyel árazta a jövő heti újabb 25 bázispontos Fed kamatemelést

Az adatokra első reakcióként a dollár erősödött az euróval szemben 1,097-ig, majd éles fordulattal gyengülni kezdett és 1,104-ig emelkedett az árfolyam.

A forint az adatközlés után folytatta erősödését az euróval szemben, egészen 372-ig jutott, majd itt szintén éles fordulat következett és az árfolyam 373,5 körülig emelkedett vissza.

A forint dollárral szembeni árfolyamában a fentiek miatt nem volt éles fordulat, a jegyzések kora este 338 körül járnak, ami közel esik ahhoz, hogy új egyéves forintcsúcsról beszélhessünk.

A forint euróval szembeni heti technikai képét nézve azt láthatjuk, hogy a múlt héten a 370-es zónából felpattant az árfolyam, és új mélypontra nem tudott süllyedni ezen a héten, és közben közel jár a berajzolt emelkedő trendvonalhoz is, ami útját állhatja a forint menetelésének. Összességében tehát a 370-es zóna a vízszintes támasz és az emelkedő trendvonal találkozásaként nagyon erős támasznak tűnik az árfolyamban és ezt előbb meggyőzően át kellene törnie lefelé az EURHUF-nak, hogy további forinterősödésre nyílhasson tér.

A forint dollárral szembeni árfolyamában a hetes grafikon közben azt jelzi, hogy sorozatban harmadik egymást követő hete nem tudott tovább süllyedni a 337-es zónánál az USDHUF, de nem is volt érdemi emelkedés, így tehát oldalazásról beszélhetünk. Mindez azt jelenti, hogy a 340-es támaszszint bár áttört, de a jelek szerint elakadt a forint menetelése is. Amennyiben mégis tovább tud erősödni a forint, akkor a 330-as támaszszint tűnik erősnek és közben a 200 hetes mozgóátlagra is kell figyelni, ami már 327 felett jár.

Címlapkép forrása: Getty Images