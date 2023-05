Meglódult a forint, aztán visszagyengült

Kedd reggel 372,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez stagnálást jelentett hétfő estéhez képest. Tegnap is alig mozdult a magyar deviza árfolyama, egész nap a 372-373 közötti szűk sávban ingadozott a jegyzés. Innen egyelőre ma sem látszik, mi tudná kimozdítani, reggel egy kifejezetten erős külkereskedelmi statisztikát közölt a KSH, de egyelőre az sem mozgatta meg komolyabban az árfolyamot. Holnap viszont érkezik reggel az áprilisi inflációs adat, ami már sokkal fontosabb lehet a forint szempontjából is, illetve kora délután a tengerentúlon is inflációs adatot közölnek az amerikai hatóságok, ami a nemzetközi hangulat szempontjából lehet fontos. Így, ha ma nem is, de holnap már jó eséllyel kimozdul ebből a szűk sávból a forint valamelyik irányba. A dollárral szemben most 338,4-nél járunk, míg az angol font 427,26 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és az angol font is stagnálással kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,15 százalékkal, az orosz rubel pedig 0,35 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Az amerikai deviza tegnap este erősödött, majd ez folytatódik egyelőre kedd reggel is, így ismét 1,10 alatt jár egy hajszállal az árfolyam. A japán jen 0,3 százalékos erősödéssel kezdett, az angol font pedig 0,1 százalékot javított a dollár ellenében.

