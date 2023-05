Szijjártó Péter bejelentésére megütötték a forintot

Szerda reggel 368,87-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Az utóbbi napokban egyértelműen a 370-es szint áttörése határozta meg a hangulatot a magyar deviza piacán, most úgy tűnik, hogy sikerrel leküzdötte ezt is. Persze nem jelenthető ki, hogy alatta is marad tartósan, egy gyengülési hullám hamar visszaterelheti a határ fölé az árfolyamot. A befektetők most elsősorban az MNB Monetáris Tanácsának jövő keddi kamatdöntő ülésére figyelnek, a fő kérdés az, hogy a jegybank most elkezdi-e a 18 százalékos irányadó kamat csökkentését, vagy kivár még vele júniusig. A szakértők szerint a múlt heti kedvező inflációs adat után egy kicsit nőtt az esélye annak, hogy kamatot vágjanak már a májusi ülésen. Vagyis mondhatjuk azt is, hogy az első lépést szép lassan már beárazta a piac, nagyjából 75-100 bázispontos kamatcsökkentés jöhet. Ennek ellenére a forint árfolyamára egyértelműen hatással lehet a lépés, illetve az azt követő jegybanki kommunikáció. A dollárral szemben most 340 közelében járunk, míg az angol font 423,3 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty szintén minimális gyengüléssel kezdi a napot az euróval szemben, míg a cseh korona egyelőre stagnál. A feltörekvő piacon a török líra egyelőre megúszta komolyabb következmény nélkül az elnökválasztás vasárnapi első fordulóját, de a szakértők többsége arra figyelmeztet, hogy a jövő heti második kör után akár komolyabb gyengülés jöhet az árfolyamban.

Hajnalban az eddiginél talán megnyugtatóbb hírek érkeztek az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos tárgyalásokról. A demokraták és a republikánusok továbbra is intenzív tárgyalásokat folytatnak a limit megemeléséről, hogy elkerüljék június elején az USA államcsődjét. A dollár egyelőre minimális erősödésben van szerda reggel az euróval szemben, 1,0858 körül jár a jegyzés. A japán jen és az angol font pedig egyaránt 0,2 százalékos gyengüléssel kezdett az amerikai devizával szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép: Getty Images