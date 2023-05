Ütik tovább a forintot, máris többhetes mélypontokról beszélhetünk

A stabil, 370 körüli, kezdés után csütörtökön délelőtt ütni kezdték a forintot, ami délután is folytatódott, így az euróval szembeni jegyzések 374 fölé ugrottak, ami kéthetes forintmélypontot jelent. Az egyre jobb formában lévő dollárral szemben pedig 346-nál egyhavi mélypontra esett a magyar fizetőeszköz. A forint megítélését ronthatja, hogy a magyar-ukrán feszültségek miatt a 11. uniós szankciós csomag elfogadását, illetve az uniós békekeret kifizetését blokkolja a magyar kormány az OTP ukrán listáról való levételéig, amelyről egyébként a háttérben egyeztetések kezdődtek. Emellett az EP vizsgálóbizottság minapi látogatása után is bizonytalan az EU-forrásaink megérkezése, illetve a Barátság kőolajvezeték felőli olajellátásunk is. Nem véletlen, hogy a Mol hirtelen kénytelen volt kivételesen magas árazás mellett is megállapodni a horvátokkal az olajszállításokról. Mindezek mellett a piacnak már a jövő keddi kamatdöntésre is kell figyelni, amely során az MNB elvileg már nekikezd a 18%-os egynapos betéti ráta csökkentéséhez. A forint mellett a lengyel zloty is gyengült az euróval szemben tegnap óta, amely szintén nagy menetelésen volt túl az elmúlt hetek alapján.