Ütni kezdték a forintot, máris elesett egy fontos szint

A stabil, 370 körüli kezdés után csütörtökön délelőtt ütni kezdték a forintot: az euróval szembeni jegyzések 372 fölé ugrottak, azaz gyengébb szintre, mint tegnap a hirtelen eséskor, és ezzel egyúttal egy fontos technikai szinthez is elért az árfolyam. A forint megítélését ronthatja, hogy a magyar-ukrán feszültségek miatt a 11. uniós szankciós csomag elfogadását, illetve az uniós békekeret kifizetését blokkolja a magyar kormány az OTP ukrán listáról való levételéig, és közben bizonytalan az EU-forrásaink megérkezése is, illetve a Barátság kőolajvezeték felőli ellátásunk is. Nem véletlen, hogy a Mol hirtelen megállapodott a horvátokkal az olajszállításokról, de közben a piacnak már a jövő keddi kamatdöntésre is kell figyelni, amely kapcsán az MNB elvileg már nekikezd a 18%-os egynapos betéti ráta csökkentéséhez. Az is lényeges és a forintra is kedvezőtlen hatású, hogy a dollár újra lendületbe jött egy fontos technikai szint letörése után az euróval szemben.