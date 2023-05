Tovább esik a forint a kulcsfontosságú kamatdöntés előtt

Kedd reggel 374,25 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett tegnaphoz képest. Hosszabb távon továbbra is az látszik, hogy a forint múlt heti gyengülése után 375 körül került nyugvópontra az árfolyam. Ennek akár már ma vége lehet, hiszen délután teszi közzé az MNB a Monetáris Tanács kamatdöntését, és reális esély van a 18 százalékos irányadó kamat csökkentésére hosszú idő után. Ez pedig egyrészt negatív hatással lehetne a forintra, hiszen csökkenhetne a magyar deviza kamatelőnye, másrészt viszont még mindig a magyar kamatszint lenne messze a legmagasabb a régióban. Meglátjuk, hogy a piac szemében melyik lesz az erősebb érv, illetve hogyan kommentálja majd adott esetben a lépést a jegybank. Az biztos, hogy a piacon is izgalmas délutánra készülhetünk, bármi is lesz az MNB döntése. Emellett fél szemmel továbbra is a nemzetközi hírekre érdemes figyelni, a befektetőket most elsősorban az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos tárgyalások aggasztják, ahogy közeledik a határidő, ami az USA államcsődjét hozhatja. A dollárral szemben most 346,15 körül járunk, míg az angol font 430,15 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is alig rezdült a dollárral szemben.

Egyelőre az euró-dollár árfolyamban sincs jelentős elmozdulás, a már említett adósságplafon-tárgyalások mellett most elsősorban a kamatkilátásokra figyelnek a befektetők. A jegyzés 1,08 körül jár, akárcsak hétfő este. A japán jen és az angol font is minimális elmozdulással kezdte a napot.

Címlapkép: Getty Images