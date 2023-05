Elakadt a kamatvágás utáni forinterősödés, áttörte a falat a dollár

A keddi MNB kamatvágás utáni szerdai forinterősödés egyelőre elakadt, közben az amerikai adósságplafon körüli aggodalmak hatására újabb fontos technikai szinten jutott át a dollár az euróval szemben, és a német recessziós hír sem tett jót az eurónak.

A lassan haladó tárgyalások az adósságplafon megemeléséről tegnap már régen látott esést hoztak el a tőzsdéken, aztán éjjel negatív figyelőlistára tette az amerikai adósbesorolást a Fitch, ami a potenciális leminősítés előszele. Ma reggel a német statisztikai hivatal pedig azt közölte, hogy recesszióba csúszott a német gazdaság, miután a tavalyi negyedik és az idei első negyedévben is mínuszos lett a GDP-teljesítmény. Ezek együtt oda vezettek, hogy az euró/dollár még tovább süllyedt, már közelíti az 1,07-es szintet és amint az alábbi ábrán berajzoltuk: a 100 napos mozgóátlag (kék vonal) minapi letörése után most már az emelkedő trendvonalat is letörte az árfolyam.

A dollár ereje és az adósságplafon körüli piaci idegesség nem tesz jót a feltörekvő piaci devizáknak sem, ezzel is összefügghet az, hogy miért állt meg a forint erősödése a tegnapi hullámszerű mozgás után. Erre rátehet egy lapáttal az, hogy az uniós költségvetési biztos szerint továbbra sem haladnak jól a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti tárgyalások az EU-s pénzek kiszabadításáról és akár a jövő évre is átcsúszhat a jogállamisági eljárás lezárása.

Az euró jegyzései este 372 közelébe süllyedtek a reggeli 377 körülről, aztán ma reggel volt egy kis gyengülés 373,5-ig.

A forint technikailag továbbra is erősödő trendben van, ami támogat a még mindig rendkívül magas, 17%-os egynapos betéti ráta, ami majd talán szeptemberre összeérhet a 13%-os alapkamattal, de még akkor is sokkal magasabb lesz a régiós versenytársak 6,75-7%-os kamatánál. Az EURHUF-ban a 370 körüli zóna erős támasznak tűnik, amelyet bármikor tesztelhet ismét az árfolyam.

A dollár erősödése és a forint ereje mellett a dollár/forint jegyzések 347 körül ingadoznak ma reggel és amint láthatjuk, itt a csökkenő trendvonal és a 200 hetes mozgóátlag a 350-351 körüli zónában egyelőre visszatartja az USDHUF-of az emelkedéstől.

Ma délurán a 3-kor kezdődő Kormányinfó mellett a fél 3-as amerikai GDP-adatot lesz érdemes majd kiemelten figyelni.

Címlapkép forrása: Shutterstock