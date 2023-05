Szűksávba kényszerült a forint

Portfolio 2023. május 31. 17:07

A forint szerdán az euróhoz és a dollárhoz képest is gyengül, főként utóbbival szemben vesztett az árfolyamából. Napközben a legizgalmasabb a német inflációs adat volt, de este érkezik a Bézs könyv is az USA-ból. A török líra is esik a dollárhoz képest.