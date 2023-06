Éles fordulat a dollárnál, ami kapóra jöhet a forintnak is

A kamatkülönbség várható változása masszív mozgást okozott az euró/dollár árfolyamban csütörtökön, ami a forint kilátásai szempontjából is figyelemre méltó.

Részben Fed jegybankári üzenetek miatt kiárazták a befektetők az Egyesült Államokban a további kamatemelés esélyét, hiszen most 77%-ra teszik, hogy a Fed két hét múlva az 5-5,25%-os célsávban tartja a kamatot, míg az eurózónában további két kamatemelés jöhet az EKB-tól 3,7% körülig a vártnál nagyobb inflációesés mellett is. A kamatkülönbség várható alakulása pedig masszív változást okozott tegnap az euró/dollár árfolyamban, és ki is tört a lefelé menő rövid távú trendből, ahogy azt alábbi ábránkon érzékeltetjük is. Ma reggel a jegyzések 1,077 körül járnak, aztán most délután fél 3-ig kivárás jöhet az átfogó amerikai munkaerőpiaci adatokig.

A dollár fent látott esése, főleg ha az amerikai munkaerőpiaci adatok is megerősítik, hogy nem lesz már további Fed kamatemelés, fontos fejlemény a forint számára is, hiszen a dollár gyengülése rendszerint jót tesz neki is. Ez tehát alapot adhat arra is, hogy a napok óta a 370 közelében toporgó EURHUF árfolyam leszakadjon, azaz további forinterősödés alakuljon ki a még mindig és jó ideig rendkívül magas magyar kamatkörnyezet által megtámogatva.

A fentiek miatt akár meggyőzően is letörhet a 4 éves emelkedő trendvonal, ha tartósan és érdemben a 370 alatti tartományba tud süllyedni az EURHUF.

A dollár tegnapi esése és a forint oldalazása mellett a dollár/forint jegyzések 344 körülig ereszkedtek a ma reggeli kereskedésben, és a további mozgást alapvetően befolyásolják a délutáni amerikai adatok.

